Sportnahrung in der Grafschaft Matcha und mehr: Wie fällt der Umgang mit Trends aus? Lars Tenorth 17.09.2026, 18:00 Uhr

i Immer wieder gibt es Trends in der Lebensmittelmittelbranche, wie hier Matcha, die sich als Geschmacksrichtung auch in der Sportnahrung wiederfinden. Sina Schuldt/Symbolbild. picture alliance/dpa

Dubai-Schokolade oder Matcha: Manche Geschmackstrends lösen gerade in sozialen Netzwerken immer wieder einen großen Hype aus – auch in der Sportnahrungsbranche. So geht das Unternehmen Nutrition-Plus aus der Grafschaft im Kreis Ahrweiler damit um.

Lange Schlangen und ein großes Gesprächsthema: Die Dubai-Schokolade, eine mit Pistaziencreme und angebratenen Teigfäden gefüllte Schokolade, löste in den sozialen Netzwerken ab 2024 einen Hype aus. Millionenfach klickten Nutzer von TikTok und Instagram auf Videos dieser Schokolade.







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