Sportnahrung in der Grafschaft
Matcha und mehr: Wie fällt der Umgang mit Trends aus?
Immer wieder gibt es Trends in der Lebensmittelmittelbranche, wie hier Matcha, die sich als Geschmacksrichtung auch in der Sport
Immer wieder gibt es Trends in der Lebensmittelmittelbranche, wie hier Matcha, die sich als Geschmacksrichtung auch in der Sportnahrung wiederfinden.
Sina Schuldt/Symbolbild. picture alliance/dpa

Dubai-Schokolade oder Matcha: Manche Geschmackstrends lösen gerade in sozialen Netzwerken immer wieder einen großen Hype aus – auch in der Sportnahrungsbranche. So geht das Unternehmen Nutrition-Plus aus der Grafschaft im Kreis Ahrweiler damit um. 

Lesezeit 1 Minute
Lange Schlangen und ein großes Gesprächsthema: Die Dubai-Schokolade, eine mit Pistaziencreme und angebratenen Teigfäden gefüllte Schokolade, löste in den sozialen Netzwerken ab 2024 einen Hype aus. Millionenfach klickten Nutzer von TikTok und Instagram auf Videos dieser Schokolade.
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