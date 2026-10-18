Schauspieler im Gespräch
Masucci: „Das Rheinland ist für mich immer noch Heimat“
Oliver Masucci
Oliver Masucci
Frank Zauritz. Agentur Schlag

Oliver Masucci hat in großen Filmen wie „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ mitgespielt. Er kommt aus Bonn, liebt das klassische Theater und seine Heimat. Am 30. November ist er im Pantheon zu Gast – wir haben vorab mit ihm gesprochen.

Lesezeit 3 Minuten
Oliver Masucci kann nur schwer still sitzen. Zumindest nicht, wenn er in eine Rolle schlüpft, die er auszuleuchten versucht mit all ihren Ecken und Kanten, und mit derartigen Figuren hat er es eigentlich immer zu tun. Nicht ohne Grund gilt der 57-Jährige als einer der gefragtesten deutschen Charakterschauspieler, ob nun auf der Theaterbühne oder vor der Kamera.
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