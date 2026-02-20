Messerangriff in Bad Breisig Massenschlägerei am Rhein: Beschuldigte sind verwandt Silke Müller 20.02.2026, 05:00 Uhr

i Im Gebäude des Landgerichts Koblenz: Dort muss sich ein 26-Jähriger von der Rheinschiene wegen versuchten Totschlags verantworten. Birgit Piehler

Was sind das für Menschen, die auf der Anklagebank sitzen, weil sie sich an einer Massenschlägerei am Abend des 13. Januars 2025 in Bad Breisig beteiligt haben sollen? Darum ging es am jüngsten Prozesstag am Landgericht Koblenz.

Was genau ist bei einer Massenschlägerei auf offener Straße am 13. Januar 2025 in Bad Breisig passiert? Das klärt derzeit die 1 4. Strafkammer am Landgericht Koblenz um den Vorsitzenden Richter Rupert Stehlin. Am jüngsten Prozesstag ging es um das bisherige Leben der drei Angeklagten, unter denen sich der Jüngste wegen versuchten Totschlags verantworten muss, weil er mit einem Messer auf zwei Männer losgegangen sein und diese verletzt haben ...







