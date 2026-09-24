Vom Menschen zur Maschine
Maß-Fahrräder für spezielle Bedürfnisse aus Remagen
Schauff in Remagen hat sich auf spezielle Anfertigungen für spezielle Kunden konzentriert. So baut man etwa Tandems nach Kundenw
Schauff in Remagen hat sich auf spezielle Anfertigungen für spezielle Kunden konzentriert. So baut man etwa Tandems nach Kundenwunsch.
Martin Ingenhoven

Wenn Standardräder nicht reichen, entstehen in Remagen maßgeschneiderte Fahrräder. Vom Riesentandem bis zum robusten Spezialrad – wie individuelle Lösungen Mobilität, Gesundheit und Gemeinschaft ermöglichen.

Lesezeit 3 Minuten
Wer 2,20 Meter groß ist, findet im Fahrradladen nicht ohne Weiteres das passende Rad. Gleiches gilt für Menschen, die deutlich mehr wiegen als der Durchschnitt oder aufgrund einer Behinderung nicht allein Rad fahren können. Für diese Kunden baut die Fahrradfirma Schauff in Remagen Räder, die es von der Stange kaum gibt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren