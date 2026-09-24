Vom Menschen zur Maschine Maß-Fahrräder für spezielle Bedürfnisse aus Remagen Martin Ingenhoven 24.09.2026, 09:00 Uhr

i Schauff in Remagen hat sich auf spezielle Anfertigungen für spezielle Kunden konzentriert. So baut man etwa Tandems nach Kundenwunsch. Martin Ingenhoven

Wenn Standardräder nicht reichen, entstehen in Remagen maßgeschneiderte Fahrräder. Vom Riesentandem bis zum robusten Spezialrad – wie individuelle Lösungen Mobilität, Gesundheit und Gemeinschaft ermöglichen.

Wer 2,20 Meter groß ist, findet im Fahrradladen nicht ohne Weiteres das passende Rad. Gleiches gilt für Menschen, die deutlich mehr wiegen als der Durchschnitt oder aufgrund einer Behinderung nicht allein Rad fahren können. Für diese Kunden baut die Fahrradfirma Schauff in Remagen Räder, die es von der Stange kaum gibt.







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