Oberhut und Niederhut siegen Martinsschaubilder ziehen die Massen nach Ahrweiler Thomas Weber 15.11.2026, 13:00 Uhr

i Das Martinsschaubild der Niederhut holte den ersten Platz der Schaubilder in diesem Jahr. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der Martinstag in Ahrweiler ist ein Spektakel, das zahlreiche Besucher in die Stadt lockt: Die Junggesellenvereine treten mit ihren Schaubildern und Martinsfeuer gegeneinander an. Wer in diesem Jahr gewonnen hat und welche Schwierigkeiten es gab.

Als Touristenattraktion war der Martinstag in Ahrweiler nie gedacht, er ist es aber schon seit vielen Jahren. Wenn sich dann, wie am vergangenen Samstag, 14. November, das Wetter noch von seiner besten Seite zeigt, wird es so richtig voll. Mittendrin im Geschehen: die vier innerstädtischen Ahrweiler Junggesellenvereine aus den gleichnamigen Quartieren, die Huten genannt werden: Ovvehöde Jonge, Addemechshöde Jonge, Ahrhöde Jonge und Niddehöde ...







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