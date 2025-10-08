Marla Glen war am Wochenende im Bonner Pantheon zu Gast – mit der für ihn üblichen Mischung aus Blues, Soul und auch ein wenig Gospel. Ein Erlebnis für die Zuschauer.
An Energie hat es Marla Glen noch nie gemangelt. Ganz im Gegenteil: Der Musiker mit der unglaublich tiefen Reibeisen-Stimme, der sich seit 2023 als Transmann identifiziert, kann einfach nicht stillstehen. Wie auch, wenn man so tief in die Musik hineintaucht wie der 65-Jährige mit dem Blues im Blut und dem Soul in der Seele.