Handel in Neuenahr-Ahrweiler Markus Zednik übernimmt Gewerbegemeinschaft Thomas Weber 05.05.2026, 18:00 Uhr

i Markus Zednik (links) übernahm den Vorsitz der Gewerbegemeinschaft von Bad Neuenahr-Ahrweiler von Volker Danko. Thomas Weber

An der Spitze der Gewerbegemeinschaft von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat es einen prominenten Wechsel gegeben: Volker Danko ist von dem Posten zurückgetreten. Neuer Mann an der Spitze ist nun Markus Zednik.

Bei den Werbegemeinschaften der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, die vor zwei Jahren zur Gewerbegemeinschaft fusionierten, hat es einen prominenten Personalwechsel gegeben. Volker Danko, der sich rund ein Vierteljahrhundert vor allem für die Werbegemeinschaft Bad Neuenahr und danach für die neue Gewerbegemeinschaft in leitender Position stark gemacht hatte, ist nach halber Amtszeit von seiner Position zurückgetreten.







Artikel teilen

Artikel teilen