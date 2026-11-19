Theater in Kesseling Markus Veith begeistert mit „Shakespeare to go“ Werner Dreschers 19.11.2026, 10:00 Uhr

i 18 Rollen spielte Markus Veith. Werner Dreschers

Markus Veith entführte das Publikum in Kesseling auf einen kurzweiligen Streifzug durch Shakespeares Welt. Mit wenigen Requisiten, 18 Figuren und reger Publikumsbeteiligung sorgte er für überraschende Momente und anhaltenden Applaus.

Erneut hatte der Kulturverein Mittelahr in diesem Jahr zu „Kabarett und Wein“ ins Gemeindehaus Kesseling eingeladen. Markus Veith, ein gern gesehener Gast beim Kulturverein, brachte „Shakespeare to go“ auf die Bühne. Nach vorausgegangenen Erfolgen präsentierte Veith damit ein neues Stück.







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