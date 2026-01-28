Pläne für Neugestaltung Marktplatz in Ahrweiler soll sein Pflaster behalten Jochen Tarrach 28.01.2026, 17:00 Uhr

i Das Herzstück von Ahrweiler: Der Marktplatz rund um die Pfarrkirche St. Laurentius. Jochen Tarrach

Die Bauarbeiten in den Innenstädten von Bad Neuenahr-Ahrweiler gehen weiter voran. Während die Niederhut ihrer Fertigstellung entgegengeht, stellt sich noch die Frage nach den Plänen für den Marktplatz in Ahrweiler. Die werden jetzt konkreter.

Die Bauarbeiten zur Wiederherstellung der Niederhut in Ahrweiler erreichen immer mehr den Marktplatz der Rotweinmetropole. So ist es langsam Zeit, die Pläne zur Umgestaltung und Wiederherstellung des Marktplatzes auf den Weg zu bringen. Aus diesem Grund hat sich der Stadtrat am Montag mit der von der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft (AuEG) vorgelegten Machbarkeitsstudie und den folgenden Planungen befasst und diese einstimmig ...







