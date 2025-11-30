200 Parkplätze in Ahrweiler Marktgarage ist endlich wieder offen Jochen Tarrach 30.11.2025, 13:00 Uhr

i Mit dem traditionellen Durchtrennen des Absperrbands wurde die Marktgarage wieder geöffnet. Den Schnitt mit der goldenen Schere tätigten (von links) Bürgermeister Guido Orthen, der Erste Beigeordnete Peter Diewald, Ortsvorsteher Ferdi Heuwagen, Herbert Wiemer von der AuEG und einer Vertreterin der Baufirma. Jochen Tarrach

Lange hat es gedauert, aber jetzt ist es so weit: Die von der Flut schwer geschädigte Marktgarage in der Altenbaustraße von Ahrweiler ist wieder offen.

Es war ein hartes Stück Arbeit, aber nun ist sie weitgehend erledigt, und die Marktgarage in der Altenbaustraße von Ahrweiler konnte am Freitag wieder zur Nutzung freigegeben werden. Da die gesamte Einrichtung mit ihren rund 200 Pkw-Abstellplätzen für Kurzzeit- und Dauerparker, zusätzlichen E-Ladesäulen sowie Fahrradstellplätzen unter der Erde liegt, war sie bei der Flut im Juli 2021 vollständig bis unter die Decke von Wasser und vor allem ...







