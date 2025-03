Seit mehreren Wochen ist die Rampe zur B266 an der Anschlussstelle Heimersheim wieder geöffnet. Nun wurde mit den Markierungsarbeiten im B266-Knotenpunkt Heimersheim begonnen – abgeschlossen sind die nach dem Wochenende allerdings noch nicht.

Fleißig gearbeitet wurde gestern den ganzen Sonntag über am B266-Knotenpunkt Heimersheim. Die eigentlichen Straßenbauarbeiten sind zwar bereits vor rund zwei Wochen abgeschlossen worden, es fehlte aber noch an den notwendigen Markierungen. Diese sind in diesem Fall besonders wichtig, das sich im Zuge der Neugestaltung des Knotenpunktes auch einige wichtige Vorfahrtsregelungen um die Straße „Am Flachsmarkt“ ändern.

Es war von vornherein klar, dass das umfangreiche Markierungspensum nicht an einem Sonntag geschafft werden kann. So ist der Knotenpunkt und auch die B 266 am kommenden Sonntag, dem 6. April, nochmals komplett gesperrt. Die ebenfalls noch teilweise ausstehende überörtliche Beschilderung wurde nach Angaben des LBM bereits noch im Laufe des März erledigt.

Die bereits montierte Ampelanlage wird eingeschaltet, wenn alle Dinge erledigt sind. Die Arbeiten wurden bewusst in die verkehrsarmen Zeiten an Sonntagen gelegt, um die Auswirkungen möglichst gering zu halten.