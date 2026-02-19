In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Marion Morassi tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 14 (Bad Neuenahr-Ahrweiler) für die Partei Die Linke an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Morassi in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.

Was müssen die Wählerinnen und Wähler über Sie als Politikerin wissen? Was sind Ihre Eignung, Motivation und Zielvorstellung für die Aufgabe im neuen Landtag?

Ich stehe für eine Politik, die zuhört, verbindet und pragmatische Lösungen entwickelt. Durch meine langjährige Arbeit im Stadtrat Bad Neuenahr-Ahrweiler und im Kreistag Ahrweiler kenne ich die Herausforderungen unserer Region aus nächster Nähe. Diese Erfahrung hat mich geprägt: Entscheidungen müssen transparent sein, Bürgernähe braucht echten Dialog, und gute Politik entsteht dort, wo Menschen ernst genommen werden. Besonders wichtig ist mir, unserer Gesellschaft Orientierung zu geben und dem Rechtsruck entschieden entgegenzutreten. Im Landtag möchte ich konstruktiv arbeiten, Strukturen stärken und die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger mit klarer Haltung vertreten.

Ein paar persönliche Informationen: Bitte nennen Sie uns zentrale Eckpunkte und Ereignisse Ihres Lebenslaufs: Name, Alter, Familienstand, Kinder, Schul- und Berufsausbildung, aktueller Beruf, politische Erfahrung und Parteizugehörigkeit.

Marion Morassi, 63, verheiratet, ein Sohn. Abitur sowie Ausbildungen als Hotelfachfrau und Reiseverkehrskauffrau. Beruflich arbeite ich Teilzeit als angestellte Touristikfachfrau. Politisch engagiere ich mich als Mitglied im Stadtrat Bad Neuenahr-Ahrweiler und im Kreistag Ahrweiler für Die Linke.

Welche Herausforderung in Rheinland-Pfalz muss in den ersten 100 Tagen einer neuen Landesregierung sofort angegangen werden, und wie bringen Sie sich dabei ein?

Die neue Landesregierung muss in den ersten 100 Tagen die soziale Infrastruktur stärken: bezahlbares Wohnen, gute Gesundheitsversorgung und echte Barrierefreiheit. Rheinland-Pfalz braucht Investitionen in öffentliche Daseinsvorsorge statt Kürzungen. Ich bringe mich ein, indem ich die Perspektiven der Menschen aus unserem Kreis in den Landtag trage und konsequent für soziale Gerechtigkeit eintrete.

Was läuft aus Ihrer Sicht im rheinland-pfälzischen Bildungssystem aktuell schief, und wie wollen Sie die Probleme konkret lösen?

Im rheinland-pfälzischen Bildungssystem fehlen Personal, Zeit und Ressourcen. Unterrichtsausfall, überlastete Lehrkräfte und ungleiche Chancen prägen den Alltag. Gute Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Ich setze mich für kleinere Klassen, mehr multiprofessionelle Teams, gut ausgestattete Schulen und echte Inklusion ein, damit jedes Kind die Unterstützung bekommt, die es braucht.

Welche Koalition wird Rheinland-Pfalz nach der Wahl regieren, und wer wird sie anführen?

Welche Koalition nach der Wahl regiert, entscheiden die Wählerinnen und Wähler sowie die späteren Verhandlungen. Die Linke steht für keine Regierungskoalition zur Verfügung. Eine Minderheitsregierung würden wir unterstützen, sofern sie ohne die AfD auskommt und soziale Gerechtigkeit, starke öffentliche Infrastruktur und echte Teilhabe in den Mittelpunkt stellt. Dafür setze ich mich konsequent ein.

Warum braucht es gerade Sie im neuen Landtag, und für welche drei politischen Anliegen aus Ihrem Wahlkreis wollen Sie sich unmittelbar nach der Wahl einsetzen?

Rheinland-Pfalz braucht eine starke soziale Stimme, die konsequent für öffentliche Daseinsvorsorge eintritt. Ich setze mich unmittelbar ein für den Erhalt unserer Krankenhäuser und eine gute Gesundheitsversorgung, für einen kostenlosen und verlässlichen ÖPNV sowie für wirksamen Klima- und Katastrophenschutz. Mit meiner kommunalpolitischen Erfahrung bringe ich die Perspektiven der Menschen aus unserem Wahlkreis direkt in den Landtag ein.

Warum ist Ihr Wahlkreis der beste/schönste/attraktivste in Rheinland-Pfalz?

Mein Wahlkreis ist für mich der schönste in Rheinland-Pfalz, weil hier Landschaft, Kultur und Lebensqualität zusammenkommen. Die Ahr mit ihren Weinbergen prägt unsere Region ebenso wie die Offenheit der Menschen. Wir leben in einer einzigartigen Umgebung mit viel Natur und wenig Industrie – ein Ort, der zeigt, wie attraktiv ländliche Räume sein können und wie wichtig es ist, sie zu schützen und zu stärken.

Alle Angaben stammen von Marion Morassi.

Kontakt zur Kandidatin

Marion Morassi (Die Linke)

Wahlkreis 14 (Bad Neuenahr-Ahrweiler)

Landesliste Platz: –

Telefon: 0170/4883308

E-Mail: marion.morassi@die-linke-ahrweiler.de

Social-Media-Kontakte:

Facebook: https://www.facebook.com/Morassi.Marion

Instagram: https://www.instagram.com/marionmorassi /