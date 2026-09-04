Premiere in Bad Godesberg „Marilyn & Ich“ eröffnet Theatersaison im Kleinen Haus Thomas Kölsch 04.09.2026, 12:30 Uhr

i Kevin (Simon Jonathan Gierlich), Laura (Marie-Theres Jestädt), Marilyn (Lorena Krüger), Harry (Kai Hufnagel) und Scott (Michael Bertram) stöbern in Erinnerungen. Patric Prager. Kleines Theater Bad Godesberg

Lachen, Chaos und Melancholie treffen aufeinander: „Marilyn & Ich“ eröffnet die Spielzeit im Kleinen Theater mit skurrilen Bildern und warmherziger Tiefe. Ein berührendes Stück über Träume, Verlust und überraschende Nähe.

Eine Blondine im weißen Kleid, das durch einen Luftstrom zu fliegen beginnt und von seiner Besitzerin mit einem strahlenden Lächeln gerade so unter Kontrolle gebracht wird: Dieses Bild kennt vermutlich jeder. Keine Frage, Marilyn Monroe hat allein dadurch unzähligen Männern den Kopf verdreht und sich in etlichen Tagträumen festgesetzt.







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