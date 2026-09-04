Lachen, Chaos und Melancholie treffen aufeinander: „Marilyn & Ich“ eröffnet die Spielzeit im Kleinen Theater mit skurrilen Bildern und warmherziger Tiefe. Ein berührendes Stück über Träume, Verlust und überraschende Nähe.
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Eine Blondine im weißen Kleid, das durch einen Luftstrom zu fliegen beginnt und von seiner Besitzerin mit einem strahlenden Lächeln gerade so unter Kontrolle gebracht wird: Dieses Bild kennt vermutlich jeder. Keine Frage, Marilyn Monroe hat allein dadurch unzähligen Männern den Kopf verdreht und sich in etlichen Tagträumen festgesetzt.