Premiere in Bad Godesberg
„Marilyn & Ich“ eröffnet Theatersaison im Kleinen Haus
Kevin (Simon Jonathan Gierlich), Laura (Marie-Theres Jestädt), Marilyn (Lorena Krüger), Harry (Kai Hufnagel) und Scott (Michael
Kevin (Simon Jonathan Gierlich), Laura (Marie-Theres Jestädt), Marilyn (Lorena Krüger), Harry (Kai Hufnagel) und Scott (Michael Bertram) stöbern in Erinnerungen.
Patric Prager. Kleines Theater Bad Godesberg

Lachen, Chaos und Melancholie treffen aufeinander: „Marilyn & Ich“ eröffnet die Spielzeit im Kleinen Theater mit skurrilen Bildern und warmherziger Tiefe. Ein berührendes Stück über Träume, Verlust und überraschende Nähe.

Lesezeit 3 Minuten
Eine Blondine im weißen Kleid, das durch einen Luftstrom zu fliegen beginnt und von seiner Besitzerin mit einem strahlenden Lächeln gerade so unter Kontrolle gebracht wird: Dieses Bild kennt vermutlich jeder. Keine Frage, Marilyn Monroe hat allein dadurch unzähligen Männern den Kopf verdreht und sich in etlichen Tagträumen festgesetzt.
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