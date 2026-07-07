Euphorie auf dem KunstRasen
Marillion: Schwelgende Epen für eine bessere Welt
Steve Hogarth, Frontmann von Marillion, hat ein Faible für große Gesten.
Steve Hogarth, Frontmann von Marillion, hat ein Faible für große Gesten.
Thomas Kölsch

Seit mehr als 40 Jahren steht Marillion für Musik abseits des Mainstreams, für komplexe Kompositionen und große Spannungsbögen. Dass die Band es immer noch drauf hat, erlebten jetzt rund 3500 Menschen auf dem Bonner KunstRasen. 

Lesezeit 2 Minuten
Große Gesten hat Steve Hogarth schon immer gepflegt. Der Frontmann der Prog- und Art-Rock-Band Marillion liebt das Spiel im Rampenlicht, liebt die große Dramatik und das Pathos, die epochalen Erzählungen und den Facettenreichtum einer Musik, die immer nach etwas Neuem strebt.
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