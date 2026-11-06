Auch wenn der Kreistag eine Bushaltestelle in Marienthal im Juni ablehnte: Rolf Schmitt, Vorsitzender der Hochwasserhilfe und Initiator einer Petition, gibt nicht auf. Unterstützung bekommt er von Tourist Reiner Ferling aus Düren.
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Beim Weinherbst an der Mittelahr hat sich erneut ein Problem gezeigt, das nicht nur den Ort Marienthal seit Monaten umtreibt: Es gibt dort zwar eine Bushaltestelle, doch der Bus hält nur noch zwei Mal am Tag – als Schulbus. Dabei war der Ort in den Jahren nach der Flutkatastrophe im Ahrtal vom Schienenersatzverkehr angefahren worden.