Busse fahren bisher vorbei Marienthaler kämpft weiter für Bushaltestelle im Ort Maja Wagener 06.11.2026, 12:00 Uhr

i Die Busse fahren nach wie vor an der Haltestelle in Marienthal vorbei, ohne zu halten. Das verstünden viele Gäste nicht, weiß Rolf Schmitt, Initator der Petition „Verbessern Sie den öffentlichen Nahverkehr in Marienthal“. Martin Gausmann

Auch wenn der Kreistag eine Bushaltestelle in Marienthal im Juni ablehnte: Rolf Schmitt, Vorsitzender der Hochwasserhilfe und Initiator einer Petition, gibt nicht auf. Unterstützung bekommt er von Tourist Reiner Ferling aus Düren.

Beim Weinherbst an der Mittelahr hat sich erneut ein Problem gezeigt, das nicht nur den Ort Marienthal seit Monaten umtreibt: Es gibt dort zwar eine Bushaltestelle, doch der Bus hält nur noch zwei Mal am Tag – als Schulbus. Dabei war der Ort in den Jahren nach der Flutkatastrophe im Ahrtal vom Schienenersatzverkehr angefahren worden.







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