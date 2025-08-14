Mit dem Schutzschirmverfahren für das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen steht auch immer eine mögliche Standortschließung im Raum. Aber könnten andere Klinik im Umkreis das so entstehende Mehraufkommen an Patienten eigentlich auffangen?

Angesichts einer möglicherweise drohenden Schließung des Remagener Standorts des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen stellt sich die Frage, ob die nahe gelegenen Krankenhäuser Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler und das St. Nikolaus-Stiftshospital in Andernach ein eventuelles „Mehr“ an Patienten überhaupt bewältigen könnten. Wir haben nachgefragt.

Verlagerung von Patientenströmen sei „unrealistisch“

Die Geschäftsführung der Marienhaus-Gruppe vom Krankenhaus Maria Hilf beobachtet die Entwicklung und gibt zu bedenken, dass bei der Bewertung einer möglichen Schließung des Remagener Krankenhauses verschiedene Faktoren berücksichtigt werden müssten. „Darunter insbesondere die weiter zunehmende Ambulantisierung von Behandlungen, die selektive Vorgehensweise von Patienten bei elektiven, also geplanten Eingriffen, die demografische Entwicklung sowie die finanziellen Rahmenbedingungen, die sich aus der weiteren Umsetzung der Krankenhausstrukturreform ergeben werden. Daher ist unseres Erachtens die Bewertung einer möglichen Verlagerung von Patientenströmen allein auf das Krankenhaus in Andernach sowie unser Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler in Bad Neuenahr nicht realistisch“, heißt es auf Anfrage.

Der Anteil ambulanter Behandlungen werde, zum einen bedingt durch den medizinischen Fortschritt, zum anderen auf Bestreben der Kassen hin, weiter zunehmen. „Wir als Marienhaus-Gruppe bauen unser ambulantes Leistungsangebot an allen Standorten, so auch in Bad Neuenahr, in Neuwied und im Gemeinschaftskrankenhaus Bonn (Mehrheitsbeteiligung), aus. Auch andere Träger arbeiten daran, diesen Leistungsbereich auszubauen. Dies führt zu einem geringeren Bedarf an stationären Behandlungseinheiten und damit auch weniger benötigten Betten“, erklärt ein Sprecher der Marienhaus-Gruppe.

„Wir als Marienhaus-Gruppe gehen davon aus, dass sich die Patientenströme bei einer möglichen Schließung des Verbundkrankenhauses Remagen auf mehrere Kliniken und ambulante Leistungsanbieter im weiteren Umfeld verteilen werden.“

Pressesprecher der Marienhaus-Gruppe

Allen Beteiligten im Gesundheitswesen sei klar, „dass wir nach wie vor zu viele Krankenhäuser haben“, erläutert der Pressesprecher. „Ein wesentlicher Fehler der bisherigen Reform, die allein aus Berlin heraus geplant wurde, war der mangelnde Einbezug von unterschiedlichen Trägern, darunter insbesondere Flächenversorger wie wir als Marienhaus-Gruppe, und damit auch der fehlende Einbezug des regionalen Bedarfs an Gesundheitsversorgung. Auf landespolitischer Ebene standen wir dazu bereits 2024 in einem sehr guten Dialog mit dem Landesgesundheitsministerium und konnten so in Neuwied mit der Integration des DRK-Krankenhauses eine bedarfsgerechte und sichere Versorgung für die Region schaffen.“ Nach der Neuwahl und der Neubesetzung des Ministeriums in Berlin mit Nina Warken habe nun eine Überarbeitung der Reform stattgefunden, „deren Ausgang wir nicht kennen. Wir gehen aber davon aus, dass nunmehr deutlich stärker auf regionale Bedarfe eingegangen wird.“ Dies müsse man bei entsprechenden Veränderungen in Remagen/Linz mitberücksichtigen.

„Wir als Marienhaus-Gruppe gehen davon aus, dass sich die Patientenströme bei einer möglichen Schließung des Krankenhauses Remagen auf mehrere Kliniken und ambulante Leistungsanbieter im weiteren Umfeld verteilen werden. Daher sehen wir aktuell nicht die Gefahr einer Überlastung unseres Marienhaus Klinikums im Kreis Ahrweiler, sondern erwarten auch eine Verteilung auf unser Marienhaus Klinikum Neuwied-Waldbreitbach und unser Gemeinschaftskrankenhaus Bonn – sowie auf die Einrichtungen anderer Träger in Bonn, Andernach oder Koblenz.“

Veränderung im Verhalten zu geplanten Behandlungen

Seit Jahren würden alle Klinikbetreiber eine zunehmende Veränderung bei den elektiven Behandlungen (geplante Behandlungen) sehen. Patientinnen und Patienten informierten sich umfassender, holten sich Zweitmeinungen ein, nutzten Informationsplattformen und Bewertungen, um sich ein Bild von der bestmöglichen Behandlung machen zu können. Dementsprechend nähmen sie auch einen deutlich höheren Reiseaufwand und damit weitere Strecken in Kauf.

„Klinikbetreiber wie wir als Marienhaus-Gruppe haben darauf reagiert und bauen Fachbereiche oder Zentren (so etwa Muskeloskelettales Zentrum, Darmzentrum Mittelrhein, Gynäkologisches Krebszentrum, Endoprothetikzentrum, Geriatrisches Zentrum, Wirbelsäulenchirurgie, Geriatrische Rehabilitation, Kinder- und Jugendmedizin und mehr) an bestimmten Standorten aus. Daher sind aus der Sicht der Menschen an den Standorten Remagen/Linz auch die Kliniken im weiteren Umfeld wie Bonn oder Neuwied und Koblenz von hoher Relevanz“, heißt es.

Es braucht mehr altersspezifische Versorgungsangebote

Hinsichtlich der demografischen Entwicklung steht die Marienhaus-Gesellschaft auf dem Standpunkt, dass die Überalterung der Gesellschaft dazu führt, dass immer weniger Menschen in Pflege- oder medizinischen Berufen immer mehr Menschen betreuen müssen. Ferner, dass sich auch das Angebot an den tatsächlich benötigten medizinischen Versorgungsbausteinen ändert. Letzteres in einer regional sehr unterschiedlichen Ausprägung, oder – um es auf einen kurzen Nenner zu bringen: „Je ländlicher eine Region, desto mehr Bedarf an altersmedizinischen Bausteinen. Daher wird es unseres Erachtens schwierig sein, das Leistungsangebot in kleinen Einrichtungen personell aufrecht erhalten zu können und es wird speziell in Remagen respektive in der Region Remagen/Linz mehr altersmedizinische Angebote gegebenenfalls auch in Kombination mit Wohn- und Betreuungseinrichtungen für ältere Menschen geben müssen. Daher haben wir an einigen Standorten bereits unser Angebot an geriatrischen Leistungen und geriatrischer Rehabilitation oder auch in der Betreuung älterer Menschen ausgebaut“, so die Marienhaus GmbH.

Die Geschäftsführung der St. Nikolaus-Stiftshospital-Gesellschaft, die das Akademische Lehrkrankenhaus der Universität Bonn in Andernach betreibt, teilte auf Anfrage mit, dass sie sich nicht öffentlich zu Planungen nach einer hypothetischen Schließung eines Krankenhauses äußern möchte.