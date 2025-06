Kreuzberg ist ein Vorort von Köln. Das zeigte sich wieder einmal beim ersten Hutkonzert der neuen Saison. Da beschwor die „Marie Band“ ihre Liebe zur Stadt mit K – und das Publikum stimmte lauthals ein. Die Dorfküche hatte kölsche Snacks vorbereitet. Auch das ist typisch für die Kreuzberger Hutkonzerte: Die Gäste können sich immer auf Gerichte freuen, die zum Musikstil des Abends passen.

Wetter ist wichtig, vor allem für Leute, die ein Open Air Event planen. Deshalb schauen die Leute vom Heimat- und Kulturverein Kreuzberg seit Tagen ständig auf die Prognosen. Und, kaum zu fassen: Als die „Marie Band“ loslegt, scheint die Sonne. Bald stellt sich heraus: Den Organisatoren ist ein Coup geglückt. Sie haben schon wieder eine Band gebucht, die auch große Bühnen rocken kann. Die Kreuzberger sind erst baff, dann begeistert.

i Kreuzberger treffen sich gerne beim Hutkonzert und freuen sich auch über Gäste aus anderen Orten. Ulrike Walden

Sängerin und Frontfrau Marie Enganemben ist in Kamerun geboren, kam mit zwei Jahren nach Deutschland. Sie versteht sich als weltoffenes kölsches Mädchen. Die ausgebildete Schauspielerin gründete in mit ihrem musikalischen Songschreiber-Partner Volker Zimmer die „Marie-Band“, die sich „afrikölschem Beat“ verschrieben hat. Obendrein rief sie den Gospel-Chor „Na Mouléma“ ins Leben, der es beim RTL-Supertalent 2021 bis ins Finale geschafft hat. Und dann ist sie auch noch Pädagogin für Gewaltprävention. Marie verkörpert Lebensfreude, Temperament und Tiefgang.

Die Kreuzberger brauchen ein Weilchen, aber dann sind sie Feuer und Flamme, Sie tanzen oder wackeln ein bisschen mit den Hüften. Etliche Texte können sie mitsingen. „Nie mehr Fastelovend“, „Et jitt kei wood“, „Kumm mer Lääve“, Songs Kölner Bands also, aber auch “Waka waka – This time for Africa“ von Shakira.

i Das Team der Dorfküche hatte kölsche Snacks zubereitet. Ulrike Walden

Bei den Kreuzberger Konzerten geht der Hut rum, das Publikum zahlt also die Gagen. In der Musikszene hat sich herumgesprochen, dass die Leute in dem kleinen Dorf ein dankbares Publikum abgeben. Wer hier einmal aufgetreten ist, will wiederkommen. Aber der Heimat- und Kultur-Verein unter Vorsitz von Ortsvorsteherin Anke Hupperich setzt auf Abwechslung,

Das Prinzip gilt auch für Snacks und Getränke. Beim afro-kölschen Abend gibt es zwar keine afrikanischen Spezialitäten, dafür aber große Mengen von Halve Hahn, Pommes rut-wieß, Mettbrütche und Flönz-Schlot. Für die Speisekarte zeichnet Mathilde Zimmer verantwortlich. Sie leitet mit Leidenschaft die einzige ehrenamtlich geführte, amtlich anerkannte Gaststätte der Region. Bei den Getränken können sich die Gäste unter anderem zwischen lecker Kölsch oder heimischem Blanc de Noir entscheiden.

Das nächste Hutkonzert findet am Freitag, 4. Juli 2025, 18 Uhr am Kreuzberger Dorftreff statt. „Old Men’s Hill“ versprechen „handgemachte akustische Musik ohne doppelten Boden, authentisch und mit jeder Menge Spielfreude“.