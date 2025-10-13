Mahnmal an die Flut Maria-Hilf-Brücke bleibt im Neuenahrer Kurpark liegen Jochen Tarrach 13.10.2025, 12:30 Uhr

i Die Zerstörung der Maria-Hilf-Brücke ist eindrucksvoll. Noch immer liegen die stählernen Reste im Kurpark wie sie die Natur abgelegt hat. Jochen Tarrach

Die zerstörte Maria-Hilf-Brücke wird wohl als Mahnmal an die Flut im Neuenahrer Kurpark liegen bleiben. Dafür hat sich jetzt der Ortsbeirat ausgesprochen. Andere Standorte wurden zwar diskutiert – doch die naheliegendste Lösung setzte sich durch.

Was soll mit aus dem Rest der im Kurpark liegenden Maria-Hilf-Brücke werden und wo soll die Erinnerungsstele an die Flut in Bad Neuenahr aufgestellt werden? Das waren die beiden Fragen, die den Ortsbeirat von Bad Neuenahr unter Leitung von Ortsvorsteher Richard Lindner in seiner jüngsten Sitzung in besonderer Weise beschäftigten.







