Feuerwehr bei Wohnungsbrand
Mann bei Rauchentwicklung in Ahrweiler schwer verletzt
Bei dem Wohnungsbrand in der Schützbahn in Ahrweiler wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt.
Bei dem Wohnungsbrand in der Schützbahn in Ahrweiler wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt.
Martin Gausmann

Die Freiwillige Feuerwehr ist am Mittwoch gegen 16.30 Uhr zu einem möglichen Wohnungsbrand nach Ahrweiler ausgerückt. Die Einsatzkräfte fanden eine massive Rauchentwicklung vor – ein Mann wurde lebensgefährlich verletzt.

Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem Brand nach Ahrweiler in die Schützbahn gerufen worden. Dort stieg aus einem Wohnhaus massiv Qualm auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Mann bei dem Brand lebensgefährlich verletzt, er atmete vermutlich den Qualm ein und erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung.

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