Immer wieder muss ein 79-jähriger Mann aus Bad Neuenahr-Ahrweiler eine Pause einlegen. Zu tief sitzt der Schmerz. Er trauert um seine an Krebs verstorbene Frau. Dankbar zeigt er sich für die erhaltene Hilfe in einer schweren Zeit.
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Sichtlich bewegt spricht ein 79-jähriger Mann, Vater von zwei Kindern, aus Bad Neuenahr-Ahrweiler über die Krankheitsgeschichte seiner Frau, die an Krebs erkrankt war und auch noch dement wurde. Auch Monate nach ihrem Tod trauert er, immer wieder laufen ihm Tränen über die Wangen: „Wir waren 55 Jahre zusammen und waren sehr, sehr glücklich.