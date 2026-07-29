79-Jähriger trauert um Ehefrau Mann aus Ahrweiler dankt gerührt Palliativversorger Lars Tenorth 29.07.2026, 17:00 Uhr

i Wie hier im Symbolbild spendeten die Pflegekräfte der Ehefrau des 79-Jährigen aus Bad Neuenahr-Ahrweiler viel menschliche Wärme. Norbert Försterling. picture alliance/dpa

Immer wieder muss ein 79-jähriger Mann aus Bad Neuenahr-Ahrweiler eine Pause einlegen. Zu tief sitzt der Schmerz. Er trauert um seine an Krebs verstorbene Frau. Dankbar zeigt er sich für die erhaltene Hilfe in einer schweren Zeit.

Sichtlich bewegt spricht ein 79-jähriger Mann, Vater von zwei Kindern, aus Bad Neuenahr-Ahrweiler über die Krankheitsgeschichte seiner Frau, die an Krebs erkrankt war und auch noch dement wurde. Auch Monate nach ihrem Tod trauert er, immer wieder laufen ihm Tränen über die Wangen: „Wir waren 55 Jahre zusammen und waren sehr, sehr glücklich.







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