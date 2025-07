Menschen für ihre „Überlebensgeschichten“ eine Plattform geben, um so auch andere teilhaben zu lassen auf dem Weg, den sie aus einer Krise herausgefunden haben: Das ist Sinn des neuen Podcasts „Übersleben“ vom Malteser Hilfsdienst. Dort erzählen Menschen aus dem Kreis Ahrweiler, wie sie die Flutkatastrophe und weitere Herausforderungen in ihrem Leben erlebt und bewältigt haben.

Geschichte ohne Porträt teilen

Ergänzt werden diese persönlichen Geschichten durch Interviews mit Experten, die Impulse geben zu Themen wie Resilienz, Selbstfürsorge, Stressbewältigung und Verarbeitung. In den Gesprächen geht es um Schmerz, Liebe und Hoffnung, um Loslassen und Ankommen, um Glück in schweren Zeiten – und davon, was den Menschen geholfen hat, weiterzumachen. Die Rolle des Gegenübers übernehmen die Sozialpädagoginnen Nicole Taskesen und Anke Sattler vom Team Psychosoziale Unterstützung der Malteser-Fluthilfe, die eine Weiterbildung in Traumapädagogik und Traumafachberatung absolviert haben.

„ Es gibt keine Schublade für Menschen, die durch eine Krise gegangen sind.“

Anke Sattler vom Team Psychosoziale Unterstützung der Malteser-Fluthilfe

Aus den vielen Gesprächen, die sie im Rahmen der Flut und ihren Folgen mit Betroffenen geführt haben, resultierte die Ausstellung „Gesichter und Geschichten“ aus dem Ahrtal in Bild und Ton. „Uns sagten viele Leute, dass sie ihre Geschichte auch gern geteilt hätten, aber ohne ihr Porträt, was ihnen zu intim gewesen wäre, deshalb hatten wir die Idee des Podcasts“, erklärt Anke Sattler. Was bietet also der Podcast?

Einzelgeschichten, aber auch Experteninterviews

Ursprünglich waren zehn Folgen vorgesehen. In Kürze wird aber schon die 30. und damit vorerst letzte Folge aufgenommen. Sie werden bis Sommer 2026 alle zwei Wochen veröffentlicht. Schirmherrin ist die Journalistin Shary Reeves, Ex-Bundesfußball-Ligistin für den SC07 Bad Neuenahr-Ahrweiler und Moderatorin der Sendung „Wissen macht Aah“. In einer der ersten Folgen spricht sie darüber, wie starke Frauen sie geprägt haben. Es gibt aber auch Fluchtgeschichten von Menschen, die vor dem dem Zweiten Weltkrieg oder dem Bürgerkrieg in Syrien flohen. Oder von einer 90-Jährigen, die selbst als junge Mutter ein schweres Schicksal hatte und heute bei der Telefonseelsorge arbeitet, oder eine Kollegin erzählt, die während Kriegszeiten in der Entwicklungshilfe aktiv war. Ebenso hört man von einer jungen Frau über ihre Liebe zum Ahrtal und ihre große Heimatverbundenheit.

Es geht aber auch um echte Handreichungen und praxisnahe Methoden, wie mit einer Krise besser umzugehen ist. Aus der Praxis berichten Experten darüber, was mit dem Gehirn im Ausnahmezustand passiert, welche Wirkung Stress auf Körper und Geist hat, was es auf sich hat mit der Widerstandskraft oder auch die sachliche Differenzierung von Begrifflichkeiten wie Trauma, Burn-out und Depression. „Ganz wichtig ist uns, dass wir nicht pathologisieren oder pauschalisieren. Es gibt keine Schublade für Menschen, die durch eine Krise gegangen sind“, betont Anke Sattler.

Weitere Infos gibt es auf der Internetseite der Malteser unter www.malteser.de/standorte/kreis-ahrweiler