Feuerwerk lange fraglich Magisches Lichterfest in Hain verzaubert Besucher Martin Ingenhoven 26.07.2026, 13:00 Uhr

i Dank guter Vorbereitung konnte das traditionelle Feuerwerk doch noch stattfinden und verwandelte die Burg Olbrück in einen glühenden Vulkan. Martin Ingenhoven

Bunte Lichter, waghalsige Feuerkunst und mitreißende Musik hat den kleinen Brohltalort Hain am Samstag in ein magisches Spektakel verwandelt. Dort stand das Lichterfest zum Abschluss der „Nacht der Vulkane“ an.

Die 19. „Nacht der Vulkane“ ist vorbei. Eine Woche lang stand die Region rund um den Laacher See mit ihrer einzigartigen Landschaft ganz im Zeichen von Kunst, Musik und Kultur. Mit dem traditionellen Lichterfest und einem großen Feuerwerk auf der Burg Olbrück fand das Festival am Wochenende seinen rauschenden Abschluss.







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