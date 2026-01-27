Bahnhof sicherer und sauberer
Macht das Bahnkunden in Remagen wirklich glücklicher?
Da lässt sich auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (links) zu einem Selfie hinreißen und fotografiert sich am Bahnsteig Remagen mit DB Infra-Go-Chef Philipp Nagl und Britta Remahn als Leiterin des Bahnhofsmanagements Koblenz sowie Mitarbeitern der Reinigungsteams.
Frank Bugge

Wirklich wichtig wäre doch, dass die Bahnen zuverlässig und pünktlich fahren. Und dass die Fahrgäste verlässlich informiert werden, finden die Ahrtalbahnfreunde. Doch der DB geht es vorrangig um mehr Sauberkeit und Sicherheit an Remagens Bahnhof.

„Die Menschen sollen merken: Da ändert sich was. Wir packen jetzt an.“ Mit diesen Worten fasste der aus dem Wahlkreis Bitburg in der Eifel stammende Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) das „Sofortprogramm für mehr Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen“ zusammen.

