Wirklich wichtig wäre doch, dass die Bahnen zuverlässig und pünktlich fahren. Und dass die Fahrgäste verlässlich informiert werden, finden die Ahrtalbahnfreunde. Doch der DB geht es vorrangig um mehr Sauberkeit und Sicherheit an Remagens Bahnhof.
„Die Menschen sollen merken: Da ändert sich was. Wir packen jetzt an.“ Mit diesen Worten fasste der aus dem Wahlkreis Bitburg in der Eifel stammende Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) das „Sofortprogramm für mehr Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen“ zusammen.