Anderes Konzept angedacht Luxushotelpläne in Remagen scheitern an Betreiber Judith Schumacher 11.06.2026, 14:00 Uhr

i So könnte das 24 Meter hohe Apartment-Hotel neben den Remagener Brückentürmen aussehen. Architekten-Büro Bungarten

Die Pläne für ein Luxushotel an den Brückentürmen von Remagen sind ins Stocken geraten. Für das bisherige Konzept findet sich einfach kein Betreiber. Jetzt ist Umdenken angesagt – statt des Luxushotels denkt der Investor jetzt an ein Apartment-Hotel.

Aus den Plänen für ein vierstöckiges Luxushotel an den Brückentürmen des Friedensmuseums Remagen, die die ortsansässige Firma Wahl im August vergangenen Jahres dem Remagener Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss vorgestellt hatte, wird in dieser Form nichts.







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