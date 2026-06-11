Die Pläne für ein Luxushotel an den Brückentürmen von Remagen sind ins Stocken geraten. Für das bisherige Konzept findet sich einfach kein Betreiber. Jetzt ist Umdenken angesagt – statt des Luxushotels denkt der Investor jetzt an ein Apartment-Hotel.
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Aus den Plänen für ein vierstöckiges Luxushotel an den Brückentürmen des Friedensmuseums Remagen, die die ortsansässige Firma Wahl im August vergangenen Jahres dem Remagener Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss vorgestellt hatte, wird in dieser Form nichts.