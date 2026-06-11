Anderes Konzept angedacht
Luxushotelpläne in Remagen scheitern an Betreiber
So könnte das 24 Meter hohe Apartment-Hotel neben den Remagener Brückentürmen aussehen.
So könnte das 24 Meter hohe Apartment-Hotel neben den Remagener Brückentürmen aussehen.
Architekten-Büro Bungarten

Die Pläne für ein Luxushotel an den Brückentürmen von Remagen sind ins Stocken geraten. Für das bisherige Konzept findet sich einfach kein Betreiber. Jetzt ist Umdenken angesagt – statt des Luxushotels denkt der Investor jetzt an ein Apartment-Hotel.

Lesezeit 3 Minuten
Aus den Plänen für ein vierstöckiges Luxushotel an den Brückentürmen des Friedensmuseums Remagen, die die ortsansässige Firma Wahl im August vergangenen Jahres dem Remagener Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss vorgestellt hatte, wird in dieser Form nichts.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren