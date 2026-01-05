Blick in die Historie Luther-Kirche in Bad Neuenahr bleibt weiter Baustelle Jochen Tarrach 05.01.2026, 12:07 Uhr

i Gemütlich ging es 1908 im Kurort zu, und beide christlichen Konfessionen hatten ihre Kirchen. 1872 wurde die Martin-Luther-Kirche erbaut, um 1900 die Rosenkranzkirche. Jochen Tarrach

Die Martin-Luther-Kirche in Bad Neuenahr ist seit der Flutkatastrophe 2021 eine große Baustelle. Noch sieht man kaum, dass sich daran bald etwas ändern könnte. Wir haben einen Blick in die Vergangenheit des Gotteshauses geworfen.

Nicht besonders weihnachtlich ging es am Jahresende in der Martin-Luther-Kirche in Bad Neuenahr zu. Zwar hatten die Christen der evangelischen Kirchengemeinde wieder einen großen Weihnachtsbaum im Kirchenraum aufgestellt, auch war die große Eingangstür geöffnet und lud zum Besuch des Gotteshauses ein, aber auch viereinhalb Jahre nach der Flut von 2021 war der Innenraum der Kirche noch von einem Bauzaun abgesperrt.







