Theaterfreunde spielen wieder
Lustspiel „Dolce Vita bei Anita“ in Barweiler erleben
Die Drei sind gut drauf!
Die Drei sind gut drauf!
Werner Dreschers

Auf einem heruntergekommenen Campingplatz suchen Paare neuen Schwung – und ein grantiger Platzwart sorgt für zusätzliche Verwicklungen. Die Barweiler Theaterfreunde liefern in ihrem neuen Stück situative Komik und überraschende Wendungen.

Lesezeit 1 Minute
„Dolce Vita bei Anita“ heißt das Lustspiel von Andrea Kühn und Walter Spille, das die Theaterfreunde Barweiler derzeit aufführen. Im Stück machen zwei Paare auf einem etwas heruntergekommenen Campingplatz Urlaub. Letztlich wollen mehrere Campingpaare wieder etwas mehr Schwung in ihr als zu routiniert empfundenes Liebesleben bringen – mit recht unterschiedlichen Ansätzen.
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