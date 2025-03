Lust auf Ahrweiler und Bad Neuenahr machen

Genuss und Shopping am Abend. Das ist eine Idee, die von der fusionierten Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler umgesetzt wurde. Wie das angekommen ist und was sich noch verbessern lässt, war Thema beim jüngsten Stammtisch.

. Es war ein historischer Schritt, als 2024 die Werbegemeinschaften von Ahrweiler und Bad Neuenahr zur Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler fusionierten, auch um Kräfte gemeinsam zu bündeln und die verschiedenen Angebote der Kreisstadt weiter zu optimieren und professionalisieren. Dazu gehören auch die Shopping-Genuss-Abende, zu denen Einzelhändler und Gastronomen in den Innenstädten von Bad Neuenahr und Ahrweiler einladen. Zwei dieser Veranstaltungen sind bereits gelaufen. Beim jüngsten Stammtisch zogen die Mitglieder der Gewerbegemeinschaft jetzt eine Bilanz.

Thema Blumen ist zum Frühling angesagt

Nach Feierabend durch stimmungsvoll dekorierte Geschäfte flanieren, aktuelle Mode und Accessoires entdecken, ein Glas Wein in gemütlichen Gasträumen trinken oder einfach mit Freunden treffen und einen geselligen Donnerstagabend genießen: Das sei sehr gut angekommen bei der Premiere am 21. November 2024, stellten die Mitglieder des Stammtischs fest. Beim zweiten Mal, am 30. Januar in Bad Neuenahr, hat allerdings das Wetter nicht mitgespielt.

Nun steht am 20. März ein weiterer Shopping-Genuss-Abend bevor, der unter dem Motto „Aufblühen“ steht. „Das ist gut umzusetzen“, so der Vorsitzende Volker Danko aus Bad Neuenahr. So sei es möglich, das Thema sehr vielseitig zu spielen mit floralen Dekorationen, saisonalen Köstlichkeiten, aktueller Mode und Frühlingstrends. Er kann sich auch einen City-Wine-Walk vorstellen, bei dem sich Winzer in den Geschäften und im Außenbereich präsentieren und Probiereinheiten kredenzen. Das Thema Wein müsse in Bad Neuenahr präsenter werden. Und noch eine Idee für den Sommer kam in der Runde auf den Tisch: eine Veranstaltung mit Cocktails, Liegestühlen und einem DJ für coole Musik, während parallel in Ahrweiler der Musiksommer lockt. Im Herbst könnte es dann heißen: Indian Summer mit regionalen Produkten – eine moderne Interpretation zum Erntedank. Das Thema Licht mit Fackeln und Leuchtelementen könnte im November in Szene gesetzt werden.

i Der Einzelhandel setzt sich in Szene und signalisiert: Wir sind wieder da. Dominik Ketz

Signale setzen: Wir sind wieder da

Patrick Küpper betonte, wie wichtig es sei, die Geschäftswelt zum Mitmachen zu bewegen. Dabei gehe es nicht nur um Umsatz, sondern um das Signal: Wir sind wieder da. „Die Leute sollen sehen, was alles wieder am Start ist.“ Die Genuss-Shopping-Abende müssten sich etablieren. Dazu brauche es auch Durchhaltevermögen, betonten Küpper und Danko. Es sei auch mit der Botschaft verbunden, dass es sich lohnt, in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu investieren. Dabei ist allen Mitgliedern bewusst, dass es in Ahrweiler mit der höheren Anzahl an inhabergeführten Läden etwas einfacher sei, die Geschäftswelt zu aktivieren, als in Bad Neuenahr, wo mehr Filialisten das Bild prägen.

Die nächsten Shopping-Genuss-Abende finde am 20. März, am 15. Mai, am 24. Juli, am 18. September und am 20. November statt.