Wer auf der B9 zwischen Remagen und Bonn fährt, wird das Gebäude kennen: ein heruntergekommener Altbau mit verglasten Balkonen. Hier waren einst ein Hotel-Restaurant und dann die chinesische Botschaft untergebracht. Nun wird das Haus verkauft.
Eine Immobilie gleich gegenüber der Insel Nonnenwerth, die nach jahrelangem Leerstand zusehends verfallen ist, war der Stadt Remagen schon länger ein Dorn im Auge. Nun soll sich dort etwas tun. Vor der verwitterten Fassade steht derzeit noch ein Bauzaun.