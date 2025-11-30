Nikolausmarkt in Niederzissen Lokales Kunsthandwerk und handgemachte Musik Martin Ingenhoven 30.11.2025, 15:00 Uhr

i Gabi Schneider (links) und Tanja Falckenberg (rechts) boten Basteleien aus Holz, regionalen Honig und echte Bienenwachskerzen an. Martin Ingenhoven

Vorweihnachtliche Atmosphäre, die die Besucher auf das bevorstehende Fest einstimmt: Dafür steht der Nikolausmarkt in Niederzissen – und das seit Jahren. Jetzt hatte er wieder seine Pforten geöffnet.

Alle Jahre wieder lockt der Niederzissener Nikolausmarkt mit stimmungsvoller Atmosphäre und einem kleinen und feinen Angebot Groß und Klein auf den Marktplatz der Gemeinde im Brohltal. Bereits im Laufe des Samstags hatten die Marktbetreiber ihre Stände aufgebaut, die meisten von ihnen Hobbykünstler aus Niederzissen oder der näheren Umgebung .







