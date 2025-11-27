Verkehrssituation entspannt Logistikzentrum von Rhodius seit zwei Jahren in Betrieb Martin Ingenhoven 27.11.2025, 17:00 Uhr

i Das neue Rhodius Logistikzentrum liegt zentral an der A61 und vereinfacht viele Abläufe bei der Abholung und Verladung der Ware. Die Einführung neuer digitaler Technologien trägt ebenfalls zum reibungslosen und sicheren Prozedere bei. Michael Kuhn

Das Logistikzentrum von Rhodius im Gewerbegebiet Brohltal Ost hatte vor seinem Bau und noch währenddessen viele Gegner. Der zunehmende Lkw-Verkehr war ein Argument der Kritiker. Zwei Jahre nach Entstehung zeigt sich nun: Die Lage hat sich entspannt.

Das Brohltal ist dicht besiedelt und Sitz zahlreicher Unternehmen. Anwohner der Brohltalstraße wissen, vor welchen Herausforderungen Verkehrsteilnehmer auf der teils engen Strecke stehen. Die Begegnung zweier Lkw oder Busse an der falschen Stelle führt oft zu großstadtähnlichen Verkehrsbehinderungen.







