Logistikzentrum von Rhodius seit zwei Jahren in Betrieb

Das Logistikzentrum von Rhodius im Gewerbegebiet Brohltal Ost hatte vor seinem Bau und noch währenddessen viele Gegner. Der zunehmende Lkw-Verkehr war ein Argument der Kritiker. Zwei Jahre nach Entstehung zeigt sich nun: Die Lage hat sich entspannt.
Lesezeit 3 Minuten
Das Brohltal ist dicht besiedelt und Sitz zahlreicher Unternehmen. Anwohner der Brohltalstraße wissen, vor welchen Herausforderungen Verkehrsteilnehmer auf der teils engen Strecke stehen. Die Begegnung zweier Lkw oder Busse an der falschen Stelle führt oft zu großstadtähnlichen Verkehrsbehinderungen.