Längst nicht jedes Dorf kann seinen Bewohnern noch einen Laden mit Waren des täglichen Bedarfs bieten. Kleine Selbstbedienungsmärkte erfreuen sich im Ahrtal mittlerweile guter Nachfrage. Die Löhndorfer wollen nun auch so einem Laden.

Von Glück reden können die Bewohner kleinerer Ortschaften im Kreis Ahrweiler, wenn sie über einen Laden verfügen, in dem sie Lebensmittel und Dinge des täglichen Gebrauchs einkaufen können. Dieses Glück ist etwa den Bewohnern von Königsfeld und den umliegenden Dörfern oder auch Schuld beschieden, wo Daniel Werner mit seiner Ehefrau Madeleine einen Selbstbedienungs-Nahversorgungs-Markt betreibt, der sieben Tage in der Woche für 18 Stunden geöffnet hat.

Läden werden gut angenommen

Mittlerweile firmieren die Geschäfte nicht mehr unter dem Label Tante M, sondern unter „Werners Nahversorgungsmärkte“ und werden von der Bevölkerung auch aufgrund des breiten Sortiments, zu dem auch Produkte regionaler Erzeuger zählen, und der moderaten Preisgestaltung sehr gut angenommen. Nun tragen sich auch die Löhndorfer Bürger mit dem Gedanken, wieder einen Dorfladen ins Leben zu rufen.

i Mit allem ausgestattet, was zum täglichen Leben benötigt wird, sind die kleinen Dorfläden. Judith Schumacher

Dafür fanden sich jüngst rund 120 von ihnen in der alten Schule ein, wo Daniel Werner gemeinsam mit Wolfgang Gröll, Vorsitzender des Bundesverbandes der Bürger- und Dorfläden, über die Möglichkeiten zur Realisierung eines solchen Vorhabens informierte. Denn nachdem der über Jahrzehnte im Familienbetrieb geführte Dorfladen in Löhndorf aus Altersgründen aufgegeben wurde, stellt der Besitzer diese Immobilie einem neuen Nahversorger zur Verfügung.

Kommunen können auf Verband zugehen

„Viele wissen nicht, dass Dörfer auf den Bundesverband zugehen können, der sie in ihrem Vorhaben unterstützt. Etwa indem er ihnen Optionen aufzeigt, in welcher Form ein solcher Laden betrieben werden kann. Etwa als Offene Handelsgesellschaft oder als Genossenschaft. Auch über die Möglichkeiten einer Förderung werden aufgezeigt“, erläutert Daniel Werner.

i Auch Löhndorf möchte wieder einen Nahversorgung im Ort. Judith Schumacher

Die Löhndorfer sind nach Auskunft Werners erst einmal guter Dinge. Auch der Ortsbeirat um Ortsvorsteher Volker Holy zeigt sich begeistert. In einer Arbeitsgruppe unter Leitung von Monique Wilmer und Sven Krupp soll nun weiter an der Idee gefeilt werden.