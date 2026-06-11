Ein Lkw ist am frühen Donnerstagmorgen auf der A61 bei Bad Neuenahr-Ahrweiler von der Autobahn abgekommen und in einen Graben gekippt. Die Bergung war aufwendig, der Fahrer blieb aber unverletzt.
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Verkehrsunfall am Donnerstag, 11. Juni, auf der Autobahn 61 kurz hinter Bad Neuenahr-Ahrweiler in Fahrtrichtung Koblenz: Ein Lkw liegt dort seit 5 Uhr morgens im Seitengraben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der Fahrer von der Autobahn ab, der Lkw geriet in den angrenzenden Graben und kippte dort um.