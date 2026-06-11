Fahrer blieb unverletzt Lkw kippt auf A61 bei Bad Neuenahr-Ahrweiler in Graben Michael Illjes 11.06.2026, 12:01 Uhr

i Verkehrsunfall auf der Autobahn A61 kurz hinter dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler in Richtung Koblenz. Winkler TV

Ein Lkw ist am frühen Donnerstagmorgen auf der A61 bei Bad Neuenahr-Ahrweiler von der Autobahn abgekommen und in einen Graben gekippt. Die Bergung war aufwendig, der Fahrer blieb aber unverletzt.

Verkehrsunfall am Donnerstag, 11. Juni, auf der Autobahn 61 kurz hinter Bad Neuenahr-Ahrweiler in Fahrtrichtung Koblenz: Ein Lkw liegt dort seit 5 Uhr morgens im Seitengraben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der Fahrer von der Autobahn ab, der Lkw geriet in den angrenzenden Graben und kippte dort um.







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