Alltag in Brohltal Ost Lkw-Fahrer: Einsamkeit mit Essen aus der Heimat lindern Maja Wagener 29.04.2026, 18:50 Uhr

i Kochen, schlafen, Wäsche waschen: Viele Lkw-Fahrer aus Osteuropa leben für Monate in ihren Fahrerkabinen und auf Rasthöfen in Deutschland und Europa, während sie Waren an ihre Zielorte bringen. Die Fotos von Fabian Burgard zeigen deren Alltag. Fabian Burgard

Über Monate fährt Sreekumar für eine osteuropäische Spedition durch ganz Europa. So verdient er Geld für seine Familie in Indien. Fotograf Fabian Burgard hat ihn und andere Lkw-Fahrer in Brohltal Ost getroffen und erzählt ihre Geschichten.

Für manche sind sie ein Ärgernis, meist sind sie einfach da: die vielen Lkw aus Osteuropa. Sie durchfahren Deutschland und füllen abends und an Sonntagen die Rasthöfe wie Brohltal Ost und West in Niederzissen. Dass deren Fahrer Monate oder Jahre zum Teil unter unwürdigen Bedingungen arbeiten – und das trotz auch für sie geltender EU-Gesetze –, weit weg von ihren Familien, wissen viele nicht.







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