Rheinland-Pfalz hat gewählt Liveticker zur Landtagswahl im Kreis Ahrweiler zum Nachlesen 22.03.2026, 17:00 Uhr

i Wahlvorsteher Walter Schäffer hatte im Lohrsdorfer Gemeindehaus alles fest im Griff. Jochen Tarrach

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