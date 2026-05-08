Innenstadt gesperrt
Liveticker zur Geiselnahme in der Bank in Sinzig
Die Geiselnahme in der Sinziger Volksbankfiliale dauert weiter an.
Die Geiselnahme in der Sinziger Volksbankfiliale dauert weiter an.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Zur Stunde läuft ein großer Polizeieinsatz in der Innenstadt von Sinzig. Der Bereich ist für die Öffentlichkeit gesperrt. Laut Polizei handelt es sich um eine Geiselnahme in einer Bankfiliale. Unsere Reporter sind vor Ort und berichten im Liveticker.

Die Sinziger Innenstadt ist am Freitagmorgen wegen eines großen Polizeieinsatzes gesperrt.  In einer ersten Meldung teilt die Polizei mit, dass sie gegen 9 Uhr über eine Geiselnahme in der Volksbankfiliale der Sinziger Innenstadt informiert worden ist.

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