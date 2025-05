Am heutigen Sonntag ging es in Sinzig in die Wahl um das Bürgermeisteramt für die kommenden acht Jahre. Rund 13.000 Wahlberechtigte in Sinzig und den Ortsteilen konnten sich entscheiden zwischen dem parteiunabhängigen Bewerber und Amtsinhaber Andreas Geron und seinem Herausforderer Alexander Albrecht (Freie Wähler – Bürgerliste Sinzig). Am Ende des Abends stand fest: Andreas Geron bleibt Sinzigs Bürgemeister.

Die Entwicklungen des Abends können Sie hier nachlesen.