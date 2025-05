Der Countdown läuft. An diesem Sonntag, 18. Mai, geht es in Sinzig in die Wahl um das Bürgermeisteramt für die kommenden acht Jahre. Rund 13.000 Wahlberechtigte in Sinzig und den Ortsteilen können dann entscheiden. Wer wird das Rennen machen – der parteiunabhängige Bewerber und Amtsinhaber Andreas Geron? Oder schafft Herausforderer Alexander Albrecht (Freie Wähler – Bürgerliste Sinzig) den Sprung auf den Chefsessel im Sinziger Rathaus?

Verfolgen Sie die Entwicklungen am Wahlabend ab 17 Uhr in unserem Liveticker.