Weinregentinnen vorgestellt
Lisa-Sue von Schlichting trägt bald Walporzheimer Krone
Die neuen Walporzheimer Weinregentinnen (von links): Weinprinzessin Kristina Weber, Weinkönigin Lisa-Sue von Schlichting und Wei
Die neuen Walporzheimer Weinregentinnen (von links): Weinprinzessin Kristina Weber, Weinkönigin Lisa-Sue von Schlichting und Weinprinzessin Theresa Rösgen.
Thomas Weber

Walporzheim hat schon vor seinem Weinfest Ende August bekannt gegeben, wer im Ort die neuen Weinmajestäten sein werden. Drei junge Frauen treten die Ämter an – voller Motivation und Begeisterung.

Lesezeit 2 Minuten
Vom 21. bis 23. August feiert Walporzheim das ländliche Weinfest. Jetzt wurden die künftigen Weinregentinnen vorgestellt. Rund 100 Besucher im Hof der Weinmanufaktur Walporzheim wollten nicht bis zum Weinfest warten und schon vorher wissen, wer denn im kommenden Jahr die Weine des Ortes repräsentiert.
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