Mitarbeiter gab Gold sofort ab Lisa-Abteilungsleiter nach Goldfund stolz auf sein Team Judith Schumacher 10.10.2025, 06:00 Uhr

i Lisa-Abteilungsleiter Martin Conrad freut sich, so ein tolles Team zu haben. Judith Schumacher

Ein Mitarbeiter des Remagener Sozialkaufhauses Lisa hat kürzlich bei einer Haushaltsauflösung Gold in hohem Wert entdeckt. Jetzt spricht dessen Chef darüber, wie vorbildlich sich sein Mitarbeiter in dieser Situation verhalten hat.

Einen außergewöhnlichen Fund hat ein Mitarbeiter des Remagener Sozialkaufhauses Lisa (Laden für Integration und soziales Engagement gegen Armut) der Caritas-Werkstätten kürzlich bei einer der Haushaltsauflösung gemacht. Unter einem Regalbrett im Keller eines Sinziger Hauses war ein Umschlag befestigt, in dem sich Goldbarren im Wert von 120.







