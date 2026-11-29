Führte das Feuer in drei Bussen der DB Regio, die am Mittwochabend in der Ringener Straße in Bad Neuenahr-Ahrweiler ausgebrannt sind, zu Einschränkungen im Linienverkehr? Was die Sprecherin der Deutschen Bahn dazu sagt.
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„Der Brand hat nach aktueller Planung keine Einschränkungen im regionalen Busverkehr in Bad Neuenahr-Ahrweiler zur Folge“, kann die Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) nach einem Brand von drei Linienbussen in der Ringener Straße in Bad Neuenahr am Mittwochabend, 25.