DB Regio reagierte schnell Linienverkehr lief nach Busbrand in Bad Neuenahr weiter Maja Wagener 29.11.2026, 15:00 Uhr

i In Bad Neuenahr haben am Mittwochabend Busse gebrannt. Mehrere Kräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren versuchten gemeinsam, den Brand zu löschen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Führte das Feuer in drei Bussen der DB Regio, die am Mittwochabend in der Ringener Straße in Bad Neuenahr-Ahrweiler ausgebrannt sind, zu Einschränkungen im Linienverkehr? Was die Sprecherin der Deutschen Bahn dazu sagt.

„Der Brand hat nach aktueller Planung keine Einschränkungen im regionalen Busverkehr in Bad Neuenahr-Ahrweiler zur Folge“, kann die Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) nach einem Brand von drei Linienbussen in der Ringener Straße in Bad Neuenahr am Mittwochabend, 25.







Artikel teilen

Artikel teilen