Sanierung war dringend fällig
Lindenschule soll weitere provisorische Räume erhalten
Die Sanierungsarbeiten an der Lindenschule in Bad Breisig sind in vollem Gange.
Martin Ingenhoven

Die Lindenschule in Bad Breisig hatte kürzlich für Aufsehen gesorgt, weil bei Sanierungsarbeiten erhöhte PCB-Werte festgestellt worden waren. Inzwischen ist die Kuh vom Eis. Doch es braucht zusätzlichen Platz für die Schüler.

Lesezeit 2 Minuten
Die jüngsten Schadstofffunde an der Lindenschule in Bad Breisig hatten für große Unsicherheit gesorgt. Die Stadt reagierte transparent mit einer Informationsveranstaltung. Nun gehen die Arbeiten an der Schule weiter, unter anderem sollen neue provisorische Klassenräume errichtet werden.

