Ausgebildet in Bad Neuenahr Lilly Kalterherberg ist die beste Friseurin des Landes 22.11.2025, 12:00 Uhr

i Eine Friseurin in ihrem Element: Lilly Kalterherberg frisiert die Haare eines Puppenkopfes. Auch beim Landesentscheid der besten Friseurgesellen musste sie ihr Können an einer solchen Figur demonstrieren. Johannes Kirsch

Friseure können viel quatschen, lautet ein bekanntes Vorurteil. Obwohl es auf Lilly Kalterherberg zutrifft: Sie überzeugt durch viel mehr. Kürzlich wurde sie als beste Friseurgesellin des Landes ausgezeichnet. Diese Pläne hat sie für die Zukunft.

Drei Stunden Busfahrt am Tag konnten sie nicht davon abhalten, ihrer großen Leidenschaft nachzugehen: andere Menschen hübsch zu machen. Die Arbeit als Friseurin war für Lilly Kalterherberg – seit Sommer stolze Gesellin – stets mehr als nur ein Beruf. Ihr Ehrgeiz und ihr fachliches Können wurden nun gekrönt.







