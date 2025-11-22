Lilly Kalterherberg ist die beste Friseurin des Landes

Friseure können viel quatschen, lautet ein bekanntes Vorurteil. Obwohl es auf Lilly Kalterherberg zutrifft: Sie überzeugt durch viel mehr. Kürzlich wurde sie als beste Friseurgesellin des Landes ausgezeichnet. Diese Pläne hat sie für die Zukunft.
Lesezeit 3 Minuten
Drei Stunden Busfahrt am Tag konnten sie nicht davon abhalten, ihrer großen Leidenschaft nachzugehen: andere Menschen hübsch zu machen. Die Arbeit als Friseurin war für Lilly Kalterherberg – seit Sommer stolze Gesellin – stets mehr als nur ein Beruf. Ihr Ehrgeiz und ihr fachliches Können wurden nun gekrönt.