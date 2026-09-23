Engpässe bei Kanalrohren Lieferprobleme verzögern Bauarbeiten in Heimersheim Judith Schumacher 23.09.2026, 17:00 Uhr

i Es stockt an der Baustelle in der Heimersheimer Muehlenstraße. Judith Schumacher

Lieferengpässe bei Kanalrohren bremsen die Bauarbeiten in Heimersheim. Der Abwasserzweckverband steht in Kontakt mit dem Lieferanten und schichtet zusammen mit den Projektpartnern Arbeiten so um, dass möglichst wenig Zeitverlust entsteht.

Offenbar werden sogenannte GFK-Kanalrohre wegen Lieferproblemen knapp. Das wirkt sich derzeit auf die Baustelle in der Heimersheimer Mühlenstraße aus. Das bestätigte jetzt Martin Hoffmann, technischer Leiter des Abwasserzweckverbands (AZV) Untere Ahr.







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