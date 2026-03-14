Fragenhagel zur Wahl
Lieber Papa Roach oder Céline Dion?
Was hören Axel Ritter (links) und Christoph Scheuer lieber: Papa Roach oder Céline Dion? Ihr Titel "My heart will go on" ist vie
Was hören Axel Ritter (links) und Christoph Scheuer lieber: Papa Roach oder Céline Dion? Ihr Titel "My heart will go on" ist vielen Filmliebhabern sicherlich bekannt durch den vielfachen Oscar-Gewinner Titanic. Montage: Svenja Wolf.
20th_Century_Fox/Frank Molter (dpa)/Axel Ritter/Pascal Rowald

Auf einen Fragenhagel antworten die Bürgermeisterkandidaten für Bad Neuenahr-Ahrweiler. Hierbei geht es darum, mehr über ihre Denkweisen und Interessen herauszufinden. Nach Kampmann und Rowald sind nun Axel Ritter und Christoph Scheuer an der Reihe.

Lesezeit 3 Minuten
Welche Persönlichkeiten stecken hinter den Bürgermeisterkandidaten für Bad Neuenahr-Ahrweiler? Was denken Sie über Gerechtigkeit, Klimaschutz, Freiheit oder auch Wirtschaft? Bei diesem lockeren Format möchte unsere Zeitung im Fragenhagel das herausfinden und kurz vor der Wahl am Sonntag, 22.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren