Auf einen Fragenhagel antworten die Bürgermeisterkandidaten für Bad Neuenahr-Ahrweiler. Hierbei geht es darum, mehr über ihre Denkweisen und Interessen herauszufinden. Nach Kampmann und Rowald sind nun Axel Ritter und Christoph Scheuer an der Reihe.
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Welche Persönlichkeiten stecken hinter den Bürgermeisterkandidaten für Bad Neuenahr-Ahrweiler? Was denken Sie über Gerechtigkeit, Klimaschutz, Freiheit oder auch Wirtschaft? Bei diesem lockeren Format möchte unsere Zeitung im Fragenhagel das herausfinden und kurz vor der Wahl am Sonntag, 22.