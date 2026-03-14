Fragenhagel zur Wahl Lieber Papa Roach oder Céline Dion? Lars Tenorth 14.03.2026, 13:00 Uhr

i Was hören Axel Ritter (links) und Christoph Scheuer lieber: Papa Roach oder Céline Dion? Ihr Titel "My heart will go on" ist vielen Filmliebhabern sicherlich bekannt durch den vielfachen Oscar-Gewinner Titanic. Montage: Svenja Wolf. 20th_Century_Fox/Frank Molter (dpa)/Axel Ritter/Pascal Rowald

Auf einen Fragenhagel antworten die Bürgermeisterkandidaten für Bad Neuenahr-Ahrweiler. Hierbei geht es darum, mehr über ihre Denkweisen und Interessen herauszufinden. Nach Kampmann und Rowald sind nun Axel Ritter und Christoph Scheuer an der Reihe.

Welche Persönlichkeiten stecken hinter den Bürgermeisterkandidaten für Bad Neuenahr-Ahrweiler? Was denken Sie über Gerechtigkeit, Klimaschutz, Freiheit oder auch Wirtschaft? Bei diesem lockeren Format möchte unsere Zeitung im Fragenhagel das herausfinden und kurz vor der Wahl am Sonntag, 22.







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