Auf einen Fragenhagel antworten die Bürgermeisterkandidaten für Bad Neuenahr-Ahrweiler. Hierbei geht es darum, mehr über Interessen, Denkweisen und etwas über die Persönlichkeiten herauszufinden. Jörn Kampmann und Pascal Rowald machen den Anfang.
Lesezeit 4 Minuten
Wer steckt hinter den Bürgermeisterkandidaten für Bad Neuenahr-Ahrweiler? Wie denken sie über Freiheit und Gerechtigkeit? Bei diesem lockeren Format möchte unsere Zeitung im Fragenhagel das herausfinden und kurz vor der Wahl am Sonntag, 22. März, kleine Einblicke erhalten.