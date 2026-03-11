Fragenhagel zur Wahl
Lieber Currywurst oder ein Sellerieschnitzel? 
Was essen Jörn Kampmann (links) und Pascal Rowald lieber: eine Currywurst oder ein Sellerieschnitzel? Montage: Svenja Wolf.
Rolf Vennenbernd (dpa)/Katharina Frenzel (dpa)/Pascal Rowald/Björn Weck

Auf einen Fragenhagel antworten die Bürgermeisterkandidaten für Bad Neuenahr-Ahrweiler. Hierbei geht es darum, mehr über Interessen, Denkweisen und etwas über die Persönlichkeiten herauszufinden. Jörn Kampmann und Pascal Rowald machen den Anfang.

Lesezeit 4 Minuten
Wer steckt hinter den Bürgermeisterkandidaten für Bad Neuenahr-Ahrweiler? Wie denken sie über Freiheit und Gerechtigkeit? Bei diesem lockeren Format möchte unsere Zeitung im Fragenhagel das herausfinden und kurz vor der Wahl am Sonntag, 22. März, kleine Einblicke erhalten.

