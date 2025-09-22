Das Weinfest in Bildern Leuchtender Weinlesezug zog wieder durch Bachem Thomas Weber 22.09.2025, 13:00 Uhr

i Einen Weinlesezug der 10.000 Lichter konnten Besucher am Wochenende beim Weinfest in Bachem erleben. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Bachem hat am Wochenende wieder ein fröhliches Weinfest und als dessen Höhepunkt den Weinlesezug der 10.000 Lichter erleben dürfen. Ein Spektakel, das jährlich die Massen anzieht. Wir haben den Lichterzug in Bildern festgehalten.

Viele zufriedene Gesichter gab es am Sonntagabend bei den Verantwortlichen des Weinfestes in Bachem, hatten sie doch drei fröhliche und gut besuchte Tage ihres außergewöhnlichen Weinfestes erleben dürfen. Bei „FestiWein“, der Mischung aus Musikfestival und Weinfest, kamen die Menschen auch in diesem Jahr auf ihre Kosten.







