Chronist verabschiedet Letzter und erster Auftritt bei Hutenfest in Ahrweiler Thomas Weber 25.10.2026, 15:00 Uhr

i Dank gab es von Hutenmeister Heiner Fuhs für die 23-jährige Tätigkeit des scheidenden Chronisten Armin von Ameln (rechts). Thomas Weber

Mit den Hutenfesten pflegen die vier Ahrweiler Innenstadtquartiere eine lange Tradition. Beim Fest der heiligen Ursula in der Oberhut zeigten die Redner nun, dass ihre Themen hochaktuell sind. Dazu gab es einen Abschied – und ein erstes Mal.

Was nach außen oftmals wie eine aus der Zeit gefallene Tradition wirkt, ist in Wahrheit eine hochaktuelle Veranstaltung. Gemeint sind die Patronatsfeste der vier Ahrweiler Innenstadtquartiere, die Huten genannt werden. Entsprechend finden zu den Tagen der allesamt weiblichen Schutzpatrone Hutenfeste statt, zu denen auch ein informativer Frühschoppen gehört.







Artikel teilen

Artikel teilen