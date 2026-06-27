Parks Bad Neuenahr-Ahrweiler Lenné- und Kaiser-Wilhelm-Park: So geht es weiter Lars Tenorth 27.06.2026, 15:00 Uhr

i Besonders markant sticht im Lenné-Park das Lenné-Schlösschen hervor. Lars Tenorth

Der Lenné-Park geht nahtlos in den Kaiser-Wilhelm-Park über. Durch die Ahrflut wurden beide Parkanlagen in Mitleidenschaft gezogen. Das ist der aktuelle Stand bei den Parkanlagen und so soll es weitergehen.

Parks sollen möglichst einladend sein und eine große Aufenthaltsqualität bieten. Der Lenné-Park und auch der Kaiser-Wilhelm-Park in Bad Neuenahr sollen sowohl funktionale als auch ökologische, technische und gestalterische Anforderungen erfüllen. Auf Anfrage erklärt die Stadtverwaltung, worauf besonders geachtet wird, was als Nächstes ansteht und wie hoch die voraussichtlichen Kosten ausfallen.







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