Die Leiterin des an der Bonner Uni angesiedelten Forschungsprojektes „Soziahr“ weist in den sozialen Netzwerken auf vermeintliche Betrüger im Kontext der Bevölkerungsumfrage hin. Was es damit auf sich hat.
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Die große Bevölkerungsumfrage „Soziahr“ („Soziale, Ökonomische und Administrative Herausforderungen von Klima-Resilienz“) ist Anfang August im Kreis Ahrweiler gestartet. In der Umfrage können sich Bürger unter anderem zu den Themen Vertrauen in Institutionen, Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, Erinnerungskultur oder auch soziale Unterstützung äußern.