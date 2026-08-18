Umfrage „Soziahr“ im Ahrtal Leiterin warnt vor potenziellen Betrügern Lars Tenorth 18.08.2026, 15:44 Uhr

i Viele Menschen nahmen am fünften Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal an der Gedenkveranstaltung in Ahrweiler teil. „Soziahr“, eine große Bevölkerungsumfrage, ist Anfang August gestartet. Hannes P. Albert. picture alliance/dpa

Die Leiterin des an der Bonner Uni angesiedelten Forschungsprojektes „Soziahr“ weist in den sozialen Netzwerken auf vermeintliche Betrüger im Kontext der Bevölkerungsumfrage hin. Was es damit auf sich hat.

Die große Bevölkerungsumfrage „Soziahr“ ( „Soziale, Ökonomische und Administrative Herausforderungen von Klima-Resilienz“) ist Anfang August im Kreis Ahrweiler gestartet. In der Umfrage können sich Bürger unter anderem zu den Themen Vertrauen in Institutionen, Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, Erinnerungskultur oder auch soziale Unterstützung äußern.







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