Das Krankenhaus Maria Hilf hat alle beantragten Leistungsgruppen bekommen und kann auch künftig hochkomplexe medizinische Eingriffe in Bad Neuenahr anbieten. Für Patienten heißt das: Die Versorgung bleibt vorerst möglich.
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Freude herrscht im kreisstädtischen Krankenhaus Maria Hilf des Marienhaus-Klinikums. Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Gesundheit hat Anfang September im Rahmen einer Pressekonferenz die Leistungsgruppenzuweisung für die Kliniken in Rheinland-Pfalz veröffentlicht.