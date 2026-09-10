Von Prothesen bis Kardiologie
Leistungen am Neuenahrer Krankenhaus bleiben bestehen
Das Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr: Hier sollen auch in Zukunft alle bisherigen Leistungen angeboten werden können.
Das Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr: Hier sollen auch in Zukunft alle bisherigen Leistungen angeboten werden können.
Martin Gausmann

Das Krankenhaus Maria Hilf hat alle beantragten Leistungsgruppen bekommen und kann auch künftig hochkomplexe medizinische Eingriffe in Bad Neuenahr anbieten. Für Patienten heißt das: Die Versorgung bleibt vorerst möglich.

Lesezeit 2 Minuten
Freude herrscht im kreisstädtischen Krankenhaus Maria Hilf des Marienhaus-Klinikums. Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Gesundheit hat Anfang September im Rahmen einer Pressekonferenz die Leistungsgruppenzuweisung für die Kliniken in Rheinland-Pfalz veröffentlicht.
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